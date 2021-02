Platter: „Massives Problem mit Südafrika-Virus“

Wer das Bundesland Tirol in Zukunft verlassen möchte, muss einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Das kündigt die Regierung am Dienstag an. Im „Krone“-#brennpunkt-Talk unterstreicht Tirols Landeshauptmann Günther Platter, dass er mit der Testpflicht einverstanden ist. Aber rückt Tirol nach Ischgl wieder in den negativen Mittelpunkt? Moderatorin Katia Wagner diskutiert mit ihren Gästen Julian Hadschieff (Präsident des Club Tirol, Wahlwiener) und Dr. Norbert Nowotny (Virologe) über den Status Quo und die zehntägige Phase von Tirol als Sperrgebiet.