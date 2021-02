Virus-Mutationen: So ist die aktuelle Lage im Land

Britische Mutation vor allem im Osten verbreitet

Bezüglich der britischen Varianten ist die Ausbreitung in Österreich bereits weit größer. Landesweit wurden bislang 580 Fälle dieser Mutation bestätigt. Die meisten wurden in Wien mit 222 festgestellt, gefolgt vom Burgenland mit 133 und Niederösterreich mit 91. Vor allem in Ostösterreich ist die britische Variante also bereits verbreitet. Nachgewiesene Fälle der Coronavirus-Mutation B.1.1.7. gibt es jedoch bereits in jedem der neun Bundesländer.