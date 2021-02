Salzburger Tierheim bangt um Förderung

Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) will weiter Druck machen und plant nächste Woche ein Gespräch mit dem Land Salzburg. Dabei will er ein Ausweichquartier ins Auge fassen. „Die Stadt hat nahe dem Flughafen ein Grundstück zur Verfügung. Dort wäre ein weiteres Tierheim zu möglich“, erwägt Preuner. Dafür müsse aber ein Träger gefunden werden. Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber hält von dem Vorgehen wenig: „Da fällt ein Verein politisch in Ungnade und bei den Tieren wird gekürzt.“