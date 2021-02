Doch keine Maske im Kindergarten

Dass die Maskenpflicht gekippt wurde, freut Ilona Schwaiger von der Berufsgruppe der Pädagoginnen in Salzburger Kinderbildungseinrichtungen. Problematisch sei aber nach wie vor die wöchentliche Testung. „Die meisten Träger haben gute Lösungen gefunden. Aber nicht alle Pädagogen dürfen in ihrer Dienstzeit zur Teststation fahren. Da wäre es ideal, wenn auch die Selbst-Tests wie in der Schule anerkannt werden“, sagt Schwaiger.