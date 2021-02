Fasching für die Kleinsten

Traditionell hätte am Faschingssonntag in Steinbrunn der große Maskenball der Kinderfreunde stattfinden sollen. Nach der Absage wurde kurzerhand ein „Spaziergang der MASKEtiere“ an der frischen Luft organisiert. Für einen Corona-konformen Ablauf war eine Anmeldung vorab nötig. „Wir sind leider schon ausgebucht. Die Kinderfreunde bieten aber weitere Alternativen an“, heißt es. Um Faschingsspaß in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen, wurde der erste Online-Kinderfasching via Zoom organisiert. Unter www.kinderfreunde.at ist der Link zur Veranstaltung zu finden. Am Sonntag ab 15 Uhr kann dann gemeinsam gesungen und getanzt werden. Auch wird es eine virtuelle Bastelecke sowie einen Kasperlbesuch geben.