Brad Pitt: Tochter Shiloh legt den Namen Pitt ab

Das Scheidungsdrama der Hollywoodstars Angelina Jolie und Brad Pitt zieht sich nun schon seit vielen Jahren. Nun ist es um einen bitteren Aspekt reicher. Die älteste Tochter von Brad Pitt, die eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt haben soll, wolle seinen Namen nicht mehr tragen, wird kolportiert. Ein Insider sagte dem Magazin „US Weekly“, dass der Teenager einen privaten Instagram-Account betreibe und sich dort neuerdings nur noch Shiloh Jolie nenne. „Das ist eine riesige Abfuhr in Richtung Brad und ein Zeichen, dass er Shiloh an Angelina verlieren könnte. Auch wenn sie es sicher nicht böse gemeint hat, es ist ein richtiger Schlag in die Magengrube. Jeder weiß, dass Brad immer eine besondere Verbindung zu Shiloh hatte. Er lebt und atmet für diese Kinder. Familie ist alles für ihn, daher muss das weh tun“, wird die Quelle zitiert.