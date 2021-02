Bursch (12) kracht mit Rodel gegen Baum: Verletzt

Gegen 13.20 Uhr rodelte der Bursche auf der Rodelbahn in Achenkirch talwärts. „Aus unbekannter Ursache kam er in einer leichten Linkskurve von der Rodelbahn ab und stürzte in der Folge über eine steile Böschung in den Wald“, heißt es seitens der Exekutive. Dabei kollidierte der 12-Jährige mit einem Baum und kam nach rund 15 Metern unterhalb der Rodelbahn zum Liegen. Er konnte trotz schwerer Verletzungen noch selbst den Notruf absetzten.