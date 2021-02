Land bestätigt Kritik der FPÖ an Innsbrucks Budget

FPÖ will Konsequenzen

Nun kam also die Antwort vom Land, die bestätigt, dass die vier Millionen eigentlich von Anfang an eingerechnet hätten werden müssen. „Die Antwort vom Land kann man jetzt so oder so interpretieren, aber im Prinzip bestätigt sie das, was wir eh schon wussten“, so Vize Lassenberger. Wenig Neues also. Doch, um es noch einmal festzuhalten: Man soll seinen Budgetplan nicht zu knapp kalkulieren, wenn man eh schon weiß, dass es sich nicht ausgehen wird. Auch nicht zur „Spar-Motivation“. Zwar gibt es die Möglichkeit für Nachtragskredite (das wurde auch gemacht, sogar für sieben - nicht nur die vier - Millionen Euro, gespart konnte also nichts werden), aber diese Nachtragskredite sind für unvorhergesehene (!) Kosten gedacht. Die FPÖ überlegt jetzt, ob sie die Sache prüfen, eventuell ein Gutachten erstellen lässt. Fortsetzung folgt sicher...