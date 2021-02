Audi e-tron GT: Voll der Taycan - aber ohne Turbo

An der Front ist der gewohnte Single Frame zu finden, der allerdings größtenteils nicht luftdurchlässig ist und ein reines Designelement darstellt. Im unteren Teil nimmt er vor allem Sensoren auf. Die hinteren Kotflügel sind extrem muskulös gestaltet und gehen über in ein massives Heck, das den Eindruck vermittelt, der Wagen würde nur so vor Kraft strotzen. Was er ja auch tut. Stilbildend sind hier ein auffälliger Diffusor und die scharf gezeichneten LED-Heckleuchten, die von einem Lichtband verbunden werden. Eher unauffällig ist der Heckspoiler, der in zwei Stufen ausfährt. Der Audi weist mit cW 0,24 einen schlechteren Luftwiderstandsbeiwert auf als der Taycan (0,22).