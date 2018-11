LA Auto Show: Keine Hostessen, dafür ein Gladiator

Porsche 911

Bei Porsche wird die Ikone abgelöst. Der 911 heißt zwar immer noch 911, intern wechselt der Name aber von 991 auf 992. Er bekommt von allem etwas mehr: Mehr Ausstattung, mehr Abgasreinigung, mehr Gewicht. Und zwei Zentimeter mehr in der Länge. Der Hintern ist jetzt immer so breit wie beim Allradler sowie bei GTS und GT3, dementsprechend ist die Spur breiter. Auch vorne steigt die Spurbreite. Die ganz breiten kommen noch, die schmale 911-Version entfällt; künftig gibt es also nur noch zwei statt drei Breiten.