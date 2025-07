„Nur wegen dir!“ Tennis-Ass rührt Fans zu Tränen

Am Rande des Hopman Cup in Bari hat Tennis-Profi Flavio Cobolli für emotionale Szenen gesorgt. Der Italiener nutzte die Gelegenheit, um seinem Idol Fabio Fognini zu danken. Mit Tränen in den Augen und gebrochener Stimme setzte der 23-Jährige zu einer persönlichen Botschaft für den Tennis-Routinier, der zuletzt seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, an.