„Red Bull Salzburgs Gegner? Hat Kurve gekratzt!“

„Kurz vor 0:00 Uhr am letzten Tag der Transferphase habe ich unterschrieben – per Fax.“ Paul Scharner wechselte Ende August 2004 am letzten Drücker von Austria Salzburg zum SK Brann. Die Familie hatte schon damit gerechnet, in der Mozartstadt zu bleiben. Daraus wurde nichts. 15 Monate spielte der gebürtige Niederösterreicher für den größten Fußballverein aus Bergen, der morgen (19, live auf Servus TV) auf Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg trifft.