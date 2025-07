Baumgartner: Neue Erkenntnisse zur Todesursache

Auswertung der Bodycam soll Antworten liefern

Weiterhin unklar ist, wie es zum Absturz kommen konnte. Baumgartners Bodycam solle nun klären, ob der Extremsportler in der Luft einen Herzinfarkt erlitt und deshalb die Kontrolle verlor. Am Dienstag soll auch die Untersuchung des Gleitschirms beginnen, um einen technischen Defekt auszuschließen. Laut Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen insgesamt bis zu 50 Tage dauern. Aktuell liegt seine Leiche im Krankenhaus in der mittelitalienischen Stadt Fermo.