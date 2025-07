Horner? „Vielleicht will er ja Fußballteam leiten“

Der Auftakt in die zweite Saisonhälfte der Formel 1 erfolgt am kommenden Wochenende auf dem Traditionskurs von Spa-Francorchamps in Belgien. Nicht mehr mit dabei sein wird bekanntermaßen Christian Horner. Die Entlassung des Briten als Red-Bull-Teamchef hat für ordentlich Aufsehen in der Motorsport-Welt gesorgt. McLaren-Boss Brown hingegen zeigt sich davon nicht überrascht.