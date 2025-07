Israel greift in Gaza WHO-Mitarbeiterwohnheim an

Der WHO-Chef berichtete, dass das Warenlager schon am Sonntag beschädigt worden sei. Infolge eines Angriffs habe es Explosionen und einen Brand gegeben. Auch die anderen Lager befänden sich in der von Israel definierten Kampfzone und seien deshalb nicht mehr in Betrieb. „Dies schränkt unsere Fähigkeit ein, in Gaza tätig zu sein, und bringt das Gesundheitswesen in Gaza dem Zusammenbruch näher„, schrieb er. Eine Waffenruhe sei nicht nur notwendig, sondern überfällig, fügte er hinzu.