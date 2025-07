Wilder Emmentaler-Streit mit Eidgenossen eskaliert

Harte Bandagen im Kampf um Champagner & Co.

Wenn es um landestypische Spezialitäten geht, kommt in vielen Ländern der Nationalstolz durch. Ursprungsbezeichnungen werden gehütet, wie der Heilige Gral. Kein Pardon kennen die Franzosen. So hat das Gericht der Europäischen Union in einem Urteil die Registrierung der Marke „Nero Champagne“ durch die italienische Firma Nero Lifestyle zurückgewiesen.