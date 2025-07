90-Jährige brutal ausgeraubt und Oberarm gebrochen

Verdächtiger lief zum Bahnhof – Flucht in Zug

Der Brutalo-Räuber ergriff die Flucht in Richtung Bahnhof. „Über die Videoaufzeichnung des Bahnhofs Schwaz konnte eine verdächtige Person aufgenommen werden“, betonen die Ermittler. Diese Person sei zur Tatzeit vom Tatort kommend in Richtung Bahnsteig 1 gelaufen. Der Unbekannte habe dann das Gleis zum Bahnsteig 3 überquert und sei dort in die S4 mit Planabfahrt 15.28 Uhr Richtung Innsbruck eingestiegen.