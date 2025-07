Trump schließt Zeitung von Schottland-Reise aus

Schadenersatz in Milliardenhöhe

Das „Wall Street Journal“ hatte am Donnerstag über einen schlüpfrigen Brief berichtet, den Trump 2003 an Epstein verfasst haben soll. Das Glückwunschschreiben zu Epsteins 50. Geburtstag enthielt laut „WSJ“ auch eine Skizze eines nackten Frauenkörpers. Trump bestritt, Urheber des Briefs zu sein und reichte am Freitag Klage gegen die Zeitung und den Medienmogul Rupert Murdoch ein. Er verlangt mindestens zehn Milliarden Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro) Schadenersatz. Trump wirft dem „WSJ“ vor, die Angaben erfunden zu haben, um seiner Integrität und seinem Ruf zu schaden.