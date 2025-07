Fünfjähriger und Schlüssel im Auto eingesperrt

Die Freiwillige Feuerwehr Mauerkirchen wurde gegen 13 Uhr zu einer Personenrettung auf einen Parkplatz am Obermarkt in Mauerkirchen alarmiert worden. Ein fünfjähriger Bub war unbeabsichtigt in einem versperrten Fahrzeug eingeschlossen – der Schlüssel lag für ihn unerreichbar im Fußraum.