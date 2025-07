Vasiliki Alexandri verfehlt Bronze-Medaille knapp

Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri hat auch in ihrem zweiten WM-Bewerb in Singapur knapp Edelmetall verpasst: Im Finale des Solo-Free landete sie am Dienstag mit einem Rückstand von 0,5 Punkten auf dem vierten Platz hinter Spanien, China und Belarus, teilte der österreichische Schwimmverband in einer Aussendung mit. Die 27-Jährige erhielt für ihre selbst gestaltete Choreographie 238,9976 Punkte.