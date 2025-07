Über ein Jahr Pause: Williams siegt bei Comeback!

Berichtete von Operation

Zuletzt hatte Williams, die in ihrer Karriere sieben Grand-Slam-Titel im Einzel, 14 weitere im Doppel sowie vier olympische Goldmedaillen für die USA gewonnen hat, von einer Operation an der Gebärmutter berichtet. „Es ist einfach schön, in der Lage zu sein, zu spielen. Meine Situation ist so anders als noch vor einem Jahr. Es ist wie Tag und Nacht, in der Lage zu sein, sich auf dieses Turnier vorzubereiten anstatt auf eine Operation“, sagte sie.