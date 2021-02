„Witcher“-Macher CD Projekt Red wird erpresst

CD Projekt Red bleibt derzeit aber auch nichts erspart: Nach harten Wochen der Kritik am Sci-Fi-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ wegen zahlreicher technischer Mängel musste die polnische Spieleschmiede nun einräumen, einer Ransomware-Attacke zum Opfer gefallen zu sein. Die Angreifer drohten damit, Programmcode von unter anderem einer „unveröffentlichten Version von ‘The Witcher 3‘“ zu veröffentlichen, teilte das Unternehmen am Dienstag via Twitter mit. Auf die Lösegeldforderungen eingehen und zahlen wolle man aber nicht, hieß es.