„Tiroler Landespolitik aus Ischgl nichts gelernt!“

Der freiheitliche Tourismussprecher und Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser warf am Dienstag der Tiroler Landespolitik mit ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter an der Spitze vor, aus dem „Ischgl-Desaster“ im März 2020 nichts gelernt zu haben. „Anstatt aktiv zu handeln und gleich nach Weihnachten gegen die aus Südafrika von Tiroler Golfern eingeschleppte Coronavirus-Mutation aktiv vorzugehen, haben Platter und Co. alles unternommen, um diesen Skandal zu vertuschen. Es liegt der Verdacht nahe, dass es dabei einzig und alleinig das Ziel war, die Involvierung von ÖVP-Parteifreunden zu verschleiern. Dadurch könnte die Ausbreitung der Mutation in Tirol und damit in ganz Österreich erst ermöglicht worden sein“, vermutete Hauser.