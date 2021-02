Urlaub in Griechenland und Israel - mit Impfung

Diskussion um Reisefreiheit für Geimpfte

In der EU wird kontrovers über eine mögliche Aufhebung von Reisebeschränkungen für Menschen mit Corona-Impfung diskutiert. In absehbarer Zeit können diese innerhalb der Gemeinschaft nicht mit Erleichterungen rechnen. Zwar arbeiten die 27 EU-Staaten an einem gemeinsamen Impfpass, die Debatte über mögliche, damit verbundene Vorteile wurde jedoch im Jänner vertagt. Ungeklärt ist noch eine mögliche Ansteckungsgefahr von Menschen, die bereits geimpft sind.