„Geimpfte könnten ansteckend sein“

Herr Prof. Greil, was weiß man zur Zeit zur Wirkung der Impfstoffe?‘

Zu Moderna weiß man schon mehr. Dieser wirkt zu 100 Prozent gegen eine schwere Erkrankung, zu 94 Prozent gegen eine leichte und zu zwei Drittel gegen eine asymptomatische Erkrankung. Jener von Biontech dürfte sehr ähnlich sein.



Schützen diese gegen eine Weiteransteckung?

Das weiß man in Wirklichkeit nicht und ist auch nicht einfach zu klären. Eine Möglichkeit wäre eine Marktbeobachtung in Hochinfektionsländern wie Israel, den USA oder Großbritannien.