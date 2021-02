Leiche in Niederösterreich aus Donau geborgen

Großer Sucheinsatz am Montag in Niederösterreich: Gegen Mittag wurde eine Person in der Donau treibend entdeckt, in der Folge versuchten zahlreiche Helfer der Feuerwehr aus der Luft, vom Ufer und Wasser aus das Opfer zu entdecken. Am frühen Nachmittag konnte die Person nur tot aus den Fluten geborgen werden.