Video: Ein Orchester aus nur zwei Männern

Die derzeit besonders ruhige Zeit hat viele Menschen einfallsreich gemacht. Auch Erich Kramer ist auf eine außergewöhnliche Idee gekommen. Der 24-jährige Student hat unter dem Motto „gemeinsam einsam“ alle Klänge seiner Musikinstrumente zusammenschneiden lassen und daraus ein Video gemacht. „Ich habe mich allein in die Probestube gesetzt und mich mit jedem meiner Instrumente – also jeweils einmal mit dem Flügelhorn, der Trompete, dem Tenorhorn, der Tuba, und der Posaune – gefilmt“, erklärt der Kappelmeister. Nur am Schlagzeug hat ihm sein Kollege David Pucher aushelfen müssen. Und aus diesen einzelnen Aufnahmen hat er das Stück „Späte Liebe“ zusammengestellt. „Michael Trampitsch hat das alles zusammengeschnitten. Jeder Ton passt haargenau auf den anderen.“