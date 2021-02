Haartrockner fing Feuer: Rauchmelder warnte Frau

Schockmoment am Samstagnachmittag für eine 82-Jährige im Tiroler Stans (Bezirk Schwaz): Nachdem in ihrem Badezimmer aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Haartrockner in Brand geraten war, wurden in der Wohnung die Rauchmelder ausgelöst. Die Pensionistin konnte sich ins Freie retten, musste schließlich aber ins Krankenhaus eingeliefert werden.