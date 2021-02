Seit Ende Juli erstmals Tag ohne Todesfall in OÖ

Ansturm auf Gratis-Testungen

Mit den am Montag beginnenden Lockerungen schnellten die Anmeldungen zu Gratis-Schnelltests in die Höhe. Für den Sonntag hatten sich am Samstag noch einmal 1.000 Leute angemeldet, damit sollen 16.071 Tests durchgeführt werden. Am Montag stehen laut Anmeldungen (Stand Samstag 15.00 Uhr) über 16.500 Tests an, am Dienstag über 12.000. Die maximale Kapazität liege bei 30.000 pro Tag, hieß es.