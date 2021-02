„Ich bin mitten drin in der Lawine gesessen“

Sie sind mit der riesigen Lawine am Elmplan 300 Meter in die Tiefe gefahren. Wie hat das geendet?

Ich bin in der Mitte der Lawine gewesen und obendrauf gesessen. Mein Lawinen-Airbag hat sich ausgelöst. Aber ob ich deshalb an der Oberfläche geblieben und nicht verschüttet worden bin, kann ich ehrlich nicht genau sagen.