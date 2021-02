Impfstraßen in größeren Orten

Ab April werden größere Mengen an Impfstoffen in Salzburg erwartet. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wird es nicht mehr ohne Impfstraßen funktionieren, um möglichst schnell das Serum verabreichen zu können. Diese Straßen sollen in allen Orten mit mehr als 10.000 Einwohnern entstehen. In kleineren übernehmen die Ärzte.