Vakzine für die Familie?

Helle Aufregung herrscht derzeit in einem Altenwohn- und Pflegeheim im Bezirk Mattersburg. Hier soll die Leiterin, nachdem Impfdosen übrig geblieben waren, diese an ihre Familie weitergegeben haben. Ehemann, Kinder und Schwiegereltern sollen ins Pflegeheim gekommen sein, um sich „ihre“ Impfung abzuholen, was für Empörung bei den Mitarbeitern gesorgt hat.