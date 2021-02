250 Studenten sollen bei der Betreuung einspringen

Pool an Studenten

Auch beim Schichtbetrieb ist nicht alles geklärt. Jene Schüler, die gerade keinen Präsenzunterricht haben, aber dennoch in die Schule kommen, brauchen eine (Not-)Betreuung. Die Bildungsdirektion will das aus dem „Pool an Lehramtsstudenten“ bestreiten, heißt es gegenüber der „Krone“. Rund 250 Studenten sind hier verzeichnet. Eine offizielle Entscheidung dazu gibt es noch nicht. Die Zeit aber drängt, das zweite Semester beginnt am 15. Februar.