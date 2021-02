Die teuren Auto-Werbespots beim Super Bowl 2021

Superstar Will Farrell gibt für GM den Norwegen-Hasser

In dem Spot will Will Farrell nicht akzeptieren, dass in Norwegen pro Kopf mehr Elektroauto verkauft werden als in den USA. Also setzt er sich in einen Cadillac Lyriq EV, um eben dorthin zu reisen und dort seine Schauspielerkollegen Kenan Thompson and Awkwafina zu treffen. Diese beiden machen sich in einem GMC Hummer EV auf den Weg.