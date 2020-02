Die 5 besten Auto-Spots der Super-Bowl-Nacht

Audi lässt die Zuschauer wohl am emotionalsten zurück, weil der Song „Let It Go“ aus „Die Eiskönigin“ einfach ins Herz geht. Maisie Williams, u.a. bekannt als Arya Stark in Game of Thrones, singt ihn, während sie im Audi e-tron Sportback dem Stau entflieht. Oder der Realität.