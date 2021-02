Super Bowl LV: EA Sports weiß bereits, wer gewinnt

Während viele American-Football-Fans noch dem bevorstehenden Super Bowl LV entgegenfiebern, glaubt EA Sports schon zu wissen, wie dieser am Sonntag ausgehen wird. Der Videospielehersteller ließ dazu in bereits lieb gewonnener Tradition die beiden Finalisten in seiner Simulation „Madden NFL 21“ virtuell gegeneinander antreten. Mit einem Endstand von 37 zu 27 endet die Partie demnach recht eindeutig.