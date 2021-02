„Total War: Warhammer III“ für den PC angekündigt

Das Spiel enthält zudem neue Völker aus dem „Warhammer“-Universum. So geben neben den Kisleviten und den Cathayanern die Fraktionen des Chaos - Khorne, Nurgle, Slaanesh und Tzeentch - ihr Videospieldebüt. Für die Kriegsführung stehe Spielern „das vielfältigste Aufgebot an legendären Helden, riesigen Monstern, fliegenden Kreaturen und magischen Kräften zur Verfügung, das die Reihe je gesehen hat“, verspricht der Publisher in einer Aussendung.