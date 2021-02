Covid-Intensivbetten werden weiter runtergefahren

Update für Mittwoch

Damit zu den Corona-Zahlen des Tages:

207 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in OÖ

91.272 Test in den Dauerteststraßen seit 25. Jänner, davon 407 positiv

46.236 Impfdosen verabreicht (davon 1044 zweite Teilimpfungen)

1619 Oberösterreicher aktuell mit Covid infiziert

126 Verdachtsfälle auf Briten-Mutation (8 Fälle bestätigt)

3546 Oberösterreicher in Quarantäne

5 neue Todesfälle rund um Corona erhöhen die Pandemie-Todesbilanz in OÖ auf 1471 Verstorbene

35 Alten- und Pflegeheime betroffen (105 Bewohner, 47 Mitarbeiter)

64 Schulstandorte betroffen (64 Schüler, 17 Lehrkräfte, 8 sonstiges Schulpersonal)