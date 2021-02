Keine Chance mehr für die Impf-Sünder

Transparenz bei den Impfungen gab es in Salzburg bisher nicht. Impf- und Ersatzlisten waren nur den Seniorenheimen bekannt – für die Behörden galt der Datenschutz. So wurden einige Bürgermeister, mit teils haarsträubenden Begründungen, wie auch deren Angehörige und Freunde gleich mitgeimpft. Der häufigste Erklärungsversuch: Es seien Dosen übrig geblieben, weil sich sechs statt fünf Impfungen pro Flasche ausgehen. Das war bereits nach dem ersten „Show-Impfen“ am 27. Dezember bekannt und war damit beim Start in den Senioreneinrichtungen in den ersten Jännerwochen bereits klar.