Für Unterricht in den Ferien fehlen Freiwillige

Wie befürchtet wird der Förderunterricht in den Semesterferien in Salzburg zum Flop: Nicht einmal ein Prozent der Schüler hat sich angemeldet, nur an zwölf Standorten wird er angeboten und trotzdem gibt es zu wenige Freiwillige, die unterrichten wollen. Manche Schulen lehnten das Projekt sogar von vornherein ab.