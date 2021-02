Prozess um Mordauftrag endete mit einem Freispruch

Der angeklagte Mordauftrag soll in einem Lokal in Attnang-Puchheim (OÖ) erteilt worden sein – und hat eine lange Vorgeschichte. Der Streit zweier nordmazedonischer Familien gipfelte am 9. Februar 2019 in Regau in einer Massenschlägerei, bei der der Bruder des Angeklagten getötet wurde. Der Mörder konnte auch beim Prozess in Wels nicht eruiert werden. Ein heute 22-Jähriger fasste wegen schwerer Körperverletzung an zwei anderen Beteiligten 30 Monate teilbedingt aus.