Rund 107.000 Impfdosen sind in Aussicht

Erst- und Zweitimpfungen

Mit den zugesagten Impfdosen „können wir jetzt den Gesundheitsbereich vollständig versorgen“, sagte oö. Impfkoordinator Franz Schützeneder. Für Februar werden rund 51.000 Dosen von Biontech/Pfizer und rund 56.000 Dosen von AstraZeneca erwartet. Davon sollen in dieser Woche über 12.100 Zweitimpfungen sowie in der kommenden 10.000 Erst- und rund 20.600 Zweitimpfungen verabreicht werden. In der folgenden Woche gibt es für gut 8.000 Oberösterreicherden zweiten Pieks, während in der letzten Februarwoche 28.000 Menschen in den Genuss der ersten Teilimpfung kommen sollen.