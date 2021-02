„Wir sind bestens gerüstet“

Wie am Fließband und ohne jeden Zwischenfall laufen die kostenlosen Corona-Tests in den Burgenländischen Impf- und Testzentren, kurz „BITZ“. Bei einem Lokalaugenschein überzeugte sich Landesrat Leo Schneemann direkt vor Ort vom Ablauf. „Wir sind in allen Zentren von Heiligenkreuz bis Eisenstadt gut aufgestellt. Bei Bedarf können schnell zweite Teststraßen aktiviert werden“, so der Mandatar. Und auch auf die anstehenden Impfungen sei man vorbereitet. Wir sind innerhalb von 24 Stunden räumlich und personell in der Lage, mit den Impfungen zu starten“, erklärt Schneemann. Wann es allerdings so weit sein wird, das konnte der Politiker noch nicht sagen. Denn da sei man ja auf die Impfstofflieferungen vom Bund bzw. von der EU angewiesen, und die lassen sicher noch auf sich warten.