Krebs mit gesundem Lebensstil und Sport vorbeugen

„Keinen Tabak konsumieren, regelmäßig Sport treiben, gesund essen, zu viel Alkohol“ und „lange Aufenthalte in starkem Sonnenlicht“ meiden - so könnten sich Menschen vor Krebserkrankungen schützen, lautet die simple Botschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Weltkrebstag am 4. Februar. Auch Impfungen gegen Hepatitis B und HPV würden vorbeugen. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache weltweit, jeder Fünfte erkranke in seinem Leben daran, so die WHO.