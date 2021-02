Sieben Schüsse nach Streit zwischen Jugendbanden

Was mit einem Streit per Handy begonnen hatte, wurde am Bahnhof Neunkirchen zum regelrechten Bandenkrieg. Ein Streit zweier Jugendgruppen mit türkischen Wurzeln eskalierte, sogar Schüsse aus zumindest einer Schreckschusspistole wurden abgefeuert. Beim Eintreffen der Polizei machten sich die Beteiligten rasch aus dem Staub. Die Ermittlungen führen bis in die Bundeshauptstadt.