Nach Matura bereits vierten Roman veröffentlicht

Studium der technischen Mathematik

Den geheimen Wunsch, vom Bücherschreiben leben zu können, hegt das junge Talent schon, doch Hochholzer geht auf Nummer sicher und studiert seit Herbst Technische Mathematik an der Linzer Kepler-Uni. An seinem fünften Krimi schreibt er wie immer „nur“ ganz nebenbei, dieses Mal soll in England gemordet werden