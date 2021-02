Aufatmen bei Ländle-Adler Niklas Bachlinger

Eine, beim Aufwärmen zugezogene, Knieverletzung hatte ein Antreten des Schoppernauers Niklas Bachlinger beim zweiten Weltcup-Skispringen in Willingen am Sonntag verhindert. Um eine schwerwiegende Knieverletzung auszuschließen, unterzog sich der 19-Jährige dann am Montag in Hochrum einer MRT-Untersuchung - die Entwarnung brachte.