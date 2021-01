Das Wunderrätsel der Frauenberger Madonna

Die Gnadenmutter tat in den vergangenen Jahrhunderten vielfältige, unglaubliche Wunder; schwere Augenleiden wurden kuriert, blutige Messerstichwunden verschwanden über Nacht, Gelähmte konnten ihre Krücken unter Freudentränen in der Kirche zurücklassen. Als bei einer Prozession in Liezen des Jahres 1681 Böllerschüsse abgegeben wurden, explodierte ein Knaller vorzeitig. Ein Schmied aus dem Ort wurde an den Beinen schwer verwundet. In höchster Not gelobte er eine Wallfahrt nach Frauenberg - und die lebensbedrohlichen Verletzungen verheilten rasch.