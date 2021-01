US-Seuchenbehörde ordnet jetzt Masken in Öffis an

Die US-Seuchenbehörde CDC hat das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln angeordnet. Das gelte ab Montag für Flugzeuge, Schiffe, U-Bahnen, Busse, Züge, Taxis und Mitfahrdienste, teilte die CDC am Freitag mit. Auch an Verkehrsknotenpunkten wie etwa Flughäfen, Bahnhöfen, Haltestellen und Schiffsterminals sei ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht.