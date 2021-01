Herbe Kritik an der Bregenzer Seestadt-Entwicklung

Am Freitag veröffentlichte der Bundesrechnungshof seinen Bericht zum Großprojekt Seestadt in Bregenz - und stellt der Kommune kein allzu gutes Zeugnis aus. Konkret bemängelt wird der Umgang mit Bebauungshöhen und Flächenwidmungen. Dabei bekrittelt der Rechnungshof nicht den städtischen Masterplan zum 9000 Quadratmeter großen Areal aus dem Jahre 2007, sondern die Änderungen des Plans in den darauffolgenden Jahren. Das sei laut Rechnungshof auf die geänderten Pläne der projektbetreibenden Unternehmen zurückzuführen. Zwischen 2009 und 2015 hob die Stadt die maximal ausnutzbaren Gebäudehöhen sukzessive an, beim Seestadt-Projekt wurden die Flächen mit öffentlichen Nutzungsrechten um beinahe 40 Prozent reduziert. Die gewidmeten Verkaufsflächen waren hingegen deutlich größer als im Masterplan angedacht.